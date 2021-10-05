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Анна Кузыченко анонсировала яркое событие в начале следующего учебного года

Сроки завершения реконструкции здания Псковского технического лицея будут максимально соблюдены. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«Внутри (здания ПГЛ - ред.) - разруха. Там ничего не осталось от кабинетной системы, но это радует, потому что там очень много строителей, там жизнь кипит, там муравейник, в хорошем смысле этого слова. Когда мы видим, что такие темпы, мы понимаем, что сроки максимально будут соблюдены. Нюансы есть всегда, мы к этому готовы, но то, как подрядчик ведет сейчас работу, нам очень нравится», - заметила Анна Кузыченко.

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По словам начальника управления образования администрации Пскова, получить более 200 млн рублей на уникальное здание, которое будет воспроизведено в первоначальном виде с «современной начинкой внутри» — «это колоссальное достижение» и для исторической части города, и для образования в целом.

«Поэтому для нас Технический лицей сегодня — это тот самый "свет в конце тоннеля", который к 1 сентября 2022 года для нас будет, наверное, самой яркой точкой начала следующего учебного года», - продолжила Анна Кузыченко.

Она также напомнила, что на сегодняшний день ученики и педагогический состав лицея разместились в здании бывшего филологического факультета на улице Некрасова. «Я, в первую очередь, подчеркиваю значимость того момента, что они находятся не в приспособленных помещениях, а в помещениях, где велась образовательная деятельность,есть положительные заключения Госпожнадзора, Роспотребнадзора, есть условия для работы в кабинетной системе, которых от нас сегодня требуют федеральные установки», - отметила начальник управления образования администрации города.

По словам Анны Кузыченко, в здании не хватает трех аудиторий для того, чтобы полноценно разместить всех учащихся в первую смену, в связи с чем для детей был организован скользящий график. «Но они все рады, что учатся все вместе, что они не раскиданы по школам, они рады, что у них есть свой дом, который не на месяц, не на полгода, а на весь учебный год, Они туда переехали со всем своим имуществом, со всеми своими методическими материалами. Это позволяет вести полноценный процесс обучения», - подчеркнула гость студии.