Общество

Закон об ужесточении наказания за регулярные побои внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение эффективности защиты от домашнего насилия. Эта инициатива внесена в рамках исполнения постановления Конституционного суда.

Предлагается дополнить статью 11б.1 Уголовного кодекса частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, сообщает ИА REGNUM

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Санкции предусматривают обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов или исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев.

Конституционный суд (КС) 9 апреля 2021 года выпустил постановление, в котором статья Уголовного кодекса (УК) о побоях, совершенных административно наказанным лицом (статья 116.1 УК), признана неконституционной. Тем самым исправлен юридический парадокс, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз отделаться штрафом по административной статье, хотя за второе избиение он был подвергнут наказанию по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.