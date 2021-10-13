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Общество

Правительство выделит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям

14.10.2021 17:02|ПсковКомментариев: 1

Власти выделят семьям с детьми от 3 до 7 лет более 28 миллиардов рублей. На выплаты многодетным дополнительно направят 6 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — цитирует Мишустина РИА Новости.

В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению президента Владимира Путина семьи с детьми от 6 до 18 лет с августа по декабрь могут получить «школьные» выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.

Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.

Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа.

Теги: #многодетные семьи #выплаты #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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