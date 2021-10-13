Общество

ОНФ спросит псковичей об удовлетворенности мерами соцподдержки

Народный фронт проводит опрос семей с детьми, в ходе которого проверит исполнение указов президента и постановления правительства РФ о новых правилах социальных выплат детям с 3 до 7 лет, выплат по больничному в связи с болезнью ребенка и выплат школьникам в размере 10 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном исполкоме ОНФ.

Цель мониторинга – определить, все ли нуждающиеся категории граждан охвачены выплатами и какие нарушения происходят при их начислении.

Результатом мониторинга станет сбор информации о проблемах, которые возникают у граждан при получении отдельных социальных выплат и выявление категорий граждан, которые также могут претендовать на выплаты, но не подходят под критерии, установленные правительством РФ, пояснили в ОНФ.

Опрос проведут анонимно, однако при желании можно будет оставить контактные данные в соответствующих разделах.