Общество

В ПФР рассказали о новых выплатах беременным и одиноким родителям

С июля Пенсионный фонд принимает заявления на назначение двух новых видов мер государственной поддержки будущим мамам и одиноким родителям. В Псковской области уже принято более 13,3 тысяч заявлений на ежемесячные пособия.

Кто из жителей региона имеет право на выплаты, какие условия при этом необходимо соблюсти, какие наиболее частные причины отказов в выплате, разъяснила управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

— Наталья Геннадьевна, давайте напомним, кто из жителей региона может претендовать на пособия?

— Право на ежемесячные выплаты имеют будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, в отношении которых судебным решением предусмотрена уплата алиментов, либо второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении. Хочу подчеркнуть, что назначение и выплата этих пособий – это меры государственной поддержки российских семей, находящихся в трудной финансовой ситуации.

— Как он определяется?

— Чтобы получить право на пособие, доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Псковской области в 2021 году он составляет 11 807 рублей.

При подаче заявления на пособие сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты обращения. Например, если заявитель обращается за выплатой в октябре 2021 года, то будут учитываться доходы семьи с июня 2020 года по май 2021 года.

— Что включает в себя доход?

— Доход включает в себя не только заработную плату на основном месте работы, а также:

премии, гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, в том числе от работы в качестве самозанятого,

пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты,

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей,

доходы от ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества,

содержание судей,

доходы, полученные за пределами РФ.

Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до месяца подачи заявления*.

— Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Что это означает?

— Учитываются как доходы всех членов семьи (в том числе пенсии, пособия, выплаты на детей, алименты и т. д.), так и ее имущество, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т. д.

— Приведите примеры, в каких случаях может быть отказано в получении выплаты.

— Решения по заявлениям формируются в течение 30 рабочих дней после получения информации из органов ЗАГС, ФНС, Росреестра и др. Поступившие сведения не всегда позволяют выносить положительные решения по заявлениям.

Наиболее распространенными причинами отказа в назначении выплаты являются превышение среднедушевого дохода (11 807 рублей на человека).

Отрицательное решение, если семья владеет двумя и более автотранспортными средствами (исключение - многодетные семьи. Они могут иметь 2 машины). В некоторых «отказных» случаях второй автомобиль фактически отсутствует, но не снят с регистрационного учета.

Многодетные семьи не будут считаться нуждающимися при наличии трех автомобилей. Кроме того, семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 лошадиных сил) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 посадочных мест.

Также отказ может быть вынесен, если не все члены семьи могут подтвердить свой доход. Дело в том, что при определении права граждан на выплаты применяется правило «нулевого дохода». Оно означает, что у взрослых членов семьи должен быть заработок (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии), или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Такими обстоятельствами являются, например: уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье; уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; срочная служба в армии; безработица и некоторые другие. В остальных случаях, если доход члена семьи не подтвержден, то выносится отказное решение.

Еще одна причина отказа - наличие в собственности несколько объектов движимого/недвижимого имущества. Выплату не назначат, если в собственности членов одной семьи числятся два и более жилых помещения суммарной площадью более 24 кв. метров на человека, если это квартиры или 40 кв. метров, если это дома. Учитываются все объекты, в том числе находящиеся в долевой собственности.

У одиноких родителей основанием для отказа является отсутствие судебного решения о взыскании алиментов с одного из родителей.

У беременных женщин одна из причин отказа - неподтверждение медицинским учреждением факта постановки на учет в ранние сроки беременности.

— Напомните, каков размер выплат в нашем регионе и как можно подать заявление на ежемесячные выплаты.

— В нашей области размер выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, составляет 5889,5 рубля в месяц на каждого ребенка, а размер выплаты беременным женщинам – 6395 рублей.

Подать заявление на назначение пособия можно в электронном виде через Портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.

Подробнее о правилах оценки доходов и имущества семьи можно узнать на официальном сайте ПФР.

* Период, за который рассматриваются доходы семьи

Месяц подачи заявления на ежемесячную выплату Период, за который рассматриваются доходы Июль 2021 Март 2020 – Февраль 2021 Август 2021 Апрель 2020 – Март 2021 Сентябрь 2021 Май 2020 – Апрель 2021 Октябрь 2021 Июнь 2020 - Май 2021 Ноябрь 2021 Июль 2020 - Июнь 2021 Декабрь 2021 Август 2020 – Июль 2021

Источник: отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области