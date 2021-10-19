В ПФР рассказали о новых выплатах беременным и одиноким родителям

С июля Пенсионный фонд принимает заявления на назначение двух новых видов мер государственной поддержки будущим мамам и одиноким родителям. В Псковской области уже принято более 13,3 тысяч заявлений на ежемесячные пособия.
Кто из жителей региона имеет право на выплаты, какие условия при этом необходимо соблюсти, какие наиболее частные причины отказов в выплате, разъяснила управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
— Наталья Геннадьевна, давайте напомним, кто из жителей региона может претендовать на пособия?
— Право на ежемесячные выплаты имеют будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, в отношении которых судебным решением предусмотрена уплата алиментов, либо второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении. Хочу подчеркнуть, что назначение и выплата этих пособий – это меры государственной поддержки российских семей, находящихся в трудной финансовой ситуации.
— Как он определяется?
— Чтобы получить право на пособие, доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Псковской области в 2021 году он составляет 11 807 рублей.
При подаче заявления на пособие сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты обращения. Например, если заявитель обращается за выплатой в октябре 2021 года, то будут учитываться доходы семьи с июня 2020 года по май 2021 года.
— Что включает в себя доход?
— Доход включает в себя не только заработную плату на основном месте работы, а также:
Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до месяца подачи заявления*.
— Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Что это означает?
— Учитываются как доходы всех членов семьи (в том числе пенсии, пособия, выплаты на детей, алименты и т. д.), так и ее имущество, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т. д.
— Приведите примеры, в каких случаях может быть отказано в получении выплаты.
— Решения по заявлениям формируются в течение 30 рабочих дней после получения информации из органов ЗАГС, ФНС, Росреестра и др. Поступившие сведения не всегда позволяют выносить положительные решения по заявлениям.
Наиболее распространенными причинами отказа в назначении выплаты являются превышение среднедушевого дохода (11 807 рублей на человека).
Отрицательное решение, если семья владеет двумя и более автотранспортными средствами (исключение - многодетные семьи. Они могут иметь 2 машины). В некоторых «отказных» случаях второй автомобиль фактически отсутствует, но не снят с регистрационного учета.
Многодетные семьи не будут считаться нуждающимися при наличии трех автомобилей. Кроме того, семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 лошадиных сил) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 посадочных мест.
Также отказ может быть вынесен, если не все члены семьи могут подтвердить свой доход. Дело в том, что при определении права граждан на выплаты применяется правило «нулевого дохода». Оно означает, что у взрослых членов семьи должен быть заработок (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии), или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Такими обстоятельствами являются, например: уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье; уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; срочная служба в армии; безработица и некоторые другие. В остальных случаях, если доход члена семьи не подтвержден, то выносится отказное решение.
Еще одна причина отказа - наличие в собственности несколько объектов движимого/недвижимого имущества. Выплату не назначат, если в собственности членов одной семьи числятся два и более жилых помещения суммарной площадью более 24 кв. метров на человека, если это квартиры или 40 кв. метров, если это дома. Учитываются все объекты, в том числе находящиеся в долевой собственности.
У одиноких родителей основанием для отказа является отсутствие судебного решения о взыскании алиментов с одного из родителей.
У беременных женщин одна из причин отказа - неподтверждение медицинским учреждением факта постановки на учет в ранние сроки беременности.
— Напомните, каков размер выплат в нашем регионе и как можно подать заявление на ежемесячные выплаты.
— В нашей области размер выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, составляет 5889,5 рубля в месяц на каждого ребенка, а размер выплаты беременным женщинам – 6395 рублей.
Подать заявление на назначение пособия можно в электронном виде через Портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.
Подробнее о правилах оценки доходов и имущества семьи можно узнать на официальном сайте ПФР.
* Период, за который рассматриваются доходы семьи
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Месяц подачи заявления на ежемесячную выплату
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Период, за который рассматриваются доходы
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Июль 2021
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Март 2020 – Февраль 2021
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Август 2021
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Апрель 2020 – Март 2021
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Сентябрь 2021
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Май 2020 – Апрель 2021
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Октябрь 2021
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Июнь 2020 - Май 2021
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Ноябрь 2021
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Июль 2020 - Июнь 2021
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Декабрь 2021
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Август 2020 – Июль 2021
Источник: отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области