Общество

«Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 21 октября. Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили актуальные темы общественно-политической жизни.

Главный вопрос для обсуждения сегодня: поможет ли введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в борьбе с распространением коронавируса? Надо ли удлинять «каникулы» в регионах? Будет ли способствовать ужесточение ковид-ограничений увеличению темпов вакцинации? И правы ли те, кто считают, что даже мини-локдаун может нанести экономике огромный ущерб?