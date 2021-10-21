Общество

Псковская таможня рассказала о ситуации на пункте пропуска Бурачки

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области проходят работы по реконструкции, что временно ограничило пропускную способность пункта пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Перед пунктами пропуска на российско-латвийской и российско-эстонской границах периодически возникают очереди транспортных средств международной перевозки (ТСМП). Рабочие смены на всех таможенных постах усилены. Однако пропускная способность пунктов пропуска ограничена имеющейся инфраструктурой», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на МАПП Бурачки из пяти полос три работают на выезд большегрузных автомобилей с таможенной территории Евразийского экономического союза.

На МАПП Убылинка уже оформленные транспортные средства заполнили нейтральную полосу и территорию зоны таможенного контроля, ожидая разрешения на въезд в Латвийскую Республику, в связи с ограниченной пропускной способностью пункта пропуска сопредельной стороны. Количество оформляемых грузовых транспортных средств на въезд и на выезд из Российской Федерации возросло на всех МАППах.

«К сожалению, реконструкция МАПП Бурачки и принимаемые таможней меры не позволяют избежать возникновения очередей не только на реконструируемом пункте пропуска. Кроме того, в октябре-ноябре участники внешнеэкономической деятельности производят закрытие финансового года, завершая заключенные контракты на текущий год и увеличивая поставки товаров», - добавила пресс-секретарь Псковской таможни.