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Псковичей предупредили о возможности повторного выпадения града 22 октября

Осадки в виде града еще могут выпасть в Псковской области сегодня, 22 октября, пока проходит холодный фронт. Однако в последующие дни град в регионе маловероятен. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Град — не предвестник снега, это предвестник похолодания. Сегодня возможно еще выпадение града, но то, что он будет в ближайшие дни идти, маловероятно», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, сейчас в силовой части циклона проходит поток холодного воздуха, в связи с чем осадки, которые на небе практически всегда находятся в твердом виде, не успевают растаять при падении на землю. «Летом, когда температуры высокие, осадки успевают растаять, а когда температура земли невысокая — не успевают, поэтому сейчас нам достался нерастаявший град», - пояснила синоптик.

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Она также отметила, что в ближайшие два дня характер погоды в Псковской области будет меняться, температуры воздуха будут понижаться, продолжится «поток холода». Так, в воскресенье максимальные температуры воздуха будут находиться в пределах пяти градусов, а с понедельника прогнозируется небольшое потепление и выпадение осадков.

Тала Нещадимова добавила, что в ближайшее время в области прогнозируются положительные температуры и днем, и ночью. В связи с этим, заметила она, снежный покров в регионе точно не установится до первой недели ноября. «Ожидаются положительные температуры и ночью, и днем, так что, если осадки в виде снега и будут промелькивать, снежный покров не установится до 4-7 ноября», - заключила эксперт.