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МЧС предупреждает псковичей о непогоде и советует парковать транспорт вдали от деревьев

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Усиление южного и юго-западного ветра ожидается в Псковской области 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. При сильном ветре населению рекомендуют: убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убедиться в отсутствии сухих деревьев, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна;

машину поставить в гараж, при отсутствии гаража - парковать автомобиль вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). В ведомстве напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.