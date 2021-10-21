МЧС предупреждает псковичей о непогоде и советует парковать транспорт вдали от деревьев

Усиление южного и юго-западного ветра ожидается в Псковской области 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
При сильном ветре населению рекомендуют:
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убедиться в отсутствии сухих деревьев, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна;
- машину поставить в гараж, при отсутствии гаража - парковать автомобиль вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В ведомстве напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.