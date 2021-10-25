Общество

Начинать и завершать сессию исполнением гимна региона предложил Александр Котов

Спикер регионального парламента Александр Котов подготовил законодательную инициативу, касающуюся исполнения гимна Псковской области на сессиях областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По мнению председателя, гимн, как официальный символ региона, должен звучать не только на первой и последней сессиях, как предписывает действующее законодательство, но и на каждом пленарном заседании – перед началом работы и в завершение сессии.

«В нашем законе этого не было, предлагаю дополнить. Конечно, хотелось бы начинать сессии с гимна Российской Федерации, а завершать гимном Псковской области, но такого права у региональных законодателей нет, - прокомментировал законопроект на Совете Собрания Александр Котов. – Наверняка, если мы будем исполнять государственный гимн на каждой сессии, никто претензий нам не предъявит, но нужно идти по пути строгого соблюдения законодательства».

Действующее законодательство разрешает исполнять гимн области в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. В случае поддержки предложенной инициативы, депутаты смогут совместно решить, в каком исполнении будет звучать гимн на сессиях областного Собрания.