Общество

Обладатель премии «Грэмми» станет гостем утреннего шоу на «Европе Плюс»

29 октября обладатель премии «Грэмми» — диджей Imanbek разбудит всю Россию на «Европе Плюс». Автор сверхпопулярного ремикса на песню Roses станет гостем утреннего шоу «Бригада У», а также покажет ведущим и зрителям онлайн-трансляции заветную статуэтку, которую наконец-то доставили из Лос-Анджелеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радиостанции.

С 9.00 до 10.00 в прямом эфире «Европы Плюс» ведущие Джем, Вэл и Вики расспросят Imanbek о том, как ему удалось с помощью старенького ноутбука и простеньких наушников создать трек, под который танцует вся планета. Знаменитый саундпродюсер расскажет многомиллионной аудиторией радио №1 в России* про сотрудничество с LP и Моргенштерном, о том, как изменилась его жизнь, после получения самой престижной музыкальной награды мира и, конечно, приоткроет секреты следующих творческих коллабораций с другими топовыми артистами. А подписчики страницы «Европы Плюс» ВКонтакте получат уникальную возможность задать Иманбеку свои вопросы.

«Еще Энди Уорхолл говорил о том, что каждый человек достоин получить свои 15 минут славы. И когда "Грэмми" достаётся никому не известному парню из глухой провинции, который ещё пару лет назад работал сигналистом на железной дороге, становится понятно, что путь к успеху может быть столь коротким. А значит, у талантливых музыкантов, таких как Иманбек, появилось больше возможностей проявить себя», - отметил генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

Ремикс Roses вышел в 2019 году, а вскоре оказался на вершине чартов — первом месте UK Singles Chart, где продержался две недели, вошел в пятерку Billboard Hot 100, занял первое место в мировом рейтинге Shazam и возглавил топ-чарты более чем в 15 странах. Количество прослушиваний сингла на стриминговых сервисах превысило миллиард, а просмотры на YouTube приближаются к 200 000 000. Imanbek — первый представитель СНГ, который был удостоен премии «Грэмми» в категории «Лучший неклассический ремикс». Сразу после победы триумфатор стал гостем шоу Week & Star на «Европе Плюс».

Услышать интервью Imanbek можно в прямом эфире «Европы Плюс», а увидеть на europaplus.ru, странице радиостанции ВКонтакте и мобильном приложении.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,1 млн человек (14,2% населения), еженедельно — более 21,0 млн человек (32,8% населения), доля рынка по аудитории — 7,6%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 378 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube.

Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, R-Index РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.