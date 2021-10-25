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Общество

Более 720 социальных контрактов заключили жители Псковской области

26.10.2021 13:10|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается работа по заключению социальных контрактов между органами социальной защиты и гражданами или семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день подписано более 720 социальных контрактов. На реализацию данной программы область получила субсидию федерального центра в размере 180 млн рублей.

Социальный контракт включает следующие направления: поиск работы, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Порядка 460 социальных контрактов уже подписано по направлению «Поиск работы», наибольшее число которых заключено в Великих Луках. Также высокую активность проявляют граждане Опочецкого, Островского и Куньинского районов. Также подписано более 240 контрактов на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Активно заключаются договоры в Пскове, Стругокрасненском, Новосокольническом районах. Добавим, что порядка 20 контрактов заключили по направлению «Ведение личного подсобного хозяйства».

Право на заключение социального контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области. Величина прожиточного минимума для каждой семьи рассчитываться индивидуально, в зависимости от ее состава.

Для подписания социального контракта жителям региона следует обратиться в орган социальной защиты по месту жительства (регистрации). В заявлении необходимо предоставить сведения о составе семьи и о доходах каждого члена за последние три месяца. Далее пройти собеседование в органе социальной защиты по месту жительства (регистрации), а также совместно с органом разработать программу с планом расходов и мероприятий. После оказания мер поддержки гражданин должен выполнить программу социальной адаптации.

Напомним, социальный контракт — это модель социальной помощи, которая предполагает не просто предоставление выплат или льгот, но и предусматривает активные действия гражданина (семьи гражданина) по преодолению трудной жизненной ситуации и улучшению материального положения.

Теги: #Псковская область #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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