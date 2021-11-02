Общество

Псковичам разъяснили порядок доставки пенсий в ноябрьские праздники

Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через отделения почты России, в период ноябрьских праздников получат выплаты согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

В ПФР напомнили, что период выплат в регионе начинается с 5-го числа каждого месяца, в связи с чем график доставки не будет нарушен. Конкретную дату выплаты (когда средства принесут на дом) пенсионеры смогут уточнить в своем почтовом отделении.

Финансирование кредитных организаций в Псковской области проходит в соответствии с графиком 9, 11-13, 22 числа каждого месяца., поэтому на карты пенсию перечислят по обычному графику.

Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала и ежемесячные выплаты будущим мамам и одиноким родителям за октябрь будут перечислены с 1 по 3 ноября.