Общество

Около 33 % великолучан прошли перепись на портале госуслуг

Около 33% великолучан решили пройти Всероссийскую перепись населения на портале госуслуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великих Лук.

По состоянию на 2 ноября участие в переписи приняли 44,5 тысячи жителей города Великие Луки. Это 49,5 % от оценки численности населения города на 1 августа 2021 года. 14,6 тысяч человек переписались через портал госуслуг — это 33% от общего числа переписавшихся.

Как отметила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк, новшество проходящей переписи - это возможность пройти перепись онлайн. По ее мнению, это самый оптимальный и безопасный способ прохождения Всероссийской переписи населения.

«Призываю жителей города Великие Луки пройти интернет-перепись через портал госуслуг. Также можно прийти на стационарные переписные участки, в городе Великие Луки 7 таких участков. Адреса размещены в СМИ. Причем, стационарные участки работают все праздничные и выходные дни. Еще один способ прохождения переписи - обход переписчиком всех жилых помещений и опрос граждан. Хочу подчеркнуть, что все переписчики проходят ПЦР-тестирование, обязаны соблюдать санитарно-эпидемические нормы, носить маски. Противоэпидемическим требованиям уделяется повышенное внимание в этой переписи», - подчеркнула Светлана Синюк.



Напоминаем адреса их расположения в Великих Луках:

улица Новосокольническая, 1;

улица Пионерская, 20;

улица Ботвина, 17;

проспект Гагарина, 95А;

проспект Октябрьский, 88;

улица Дружбы, 31;

улица Заслонова, 15.

Участки работают с 8.00 до 20.00 ежедневно.