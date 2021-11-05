Общество

Аист из гдовского приюта стал героем сюжета на Первом канале

Аист Лучик из гдовского центра реабилитации «Дом белого аиста» стал героем сюжета программы «Доброе утро», который вышел сегодня, 6 ноября, на Первом канале. Птицу со сломанной ногой нашли на юге Ленинградской области. Ее доставили в центр под Гдовом, где она находится на реабилитации. Аисту требуется 3D-протез, передает «МК в Пскове».

Подобные операции в России не делают, однако историей птицы заинтересовались продюсеры ветеринарного реалити-шоу. Лучику обещали помочь. Конечно, вернуть его в дикую природу не получится, но он хотя бы сможет жить без боли, говорится в сюжете.

«Если не сделать протез, то неизбежно воспалится здоровая нога от двойной нагрузки, и продолжительность и качество жизни сократится», - рассказала создатель центра Марина Сиденко. За три года работы «Дома белого аиста» она помогла спасти сотни птиц.

Фото: скриншот телепрограммы «Доброе утро" на Первом канале

«Одних достаточно было откормить и выпустить на свободу. Другим, как, например, Лучику, нужен пожизненный уход. В этом году на зимовку здесь останется 70 пернатых, - рассказали в программе. - В день взрослому аисту требуется около полкилограмма корма, поэтому содержание одного взрослого аиста обходится в 700-1000 рублей в месяц».

В сюжете показали также еще одних аистов, которым пришлось пройти реабилитацию. Это Глафира и Семен, они создали семью. Ранее Семена нашли со сломанным клювом, а Глафира дичилась сородичей, так как постоянно жила среди людей и стала ручной.

«Однако Семен нашел путь к ее сердцу. Может, весной и потомство выведут», - заключили ведущие.