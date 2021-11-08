Общество

Осужденные в колониях Псковской области наладили межрелигиозный диалог

Осужденные в колониях Псковской области наладили межрелигиозный диалог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН по региону.

Неделя межрелигиозного диалога прошла в исправительных учреждениях Псковской области с 27 октября по 3 ноября. В эти дни в колониях проводились мероприятия, направленные на углубление взаимопонимания, уважения и толерантного отношения между осужденными, исповедующими разные религии. Так, в каждом исправительном учреждении УИС региона отбывающие наказание приняли участие в конкурсах и викторинах на знание основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма, отметили в ведомстве.

Также во всех подведомственных подразделениях прошли духовные встречи со cвященнослужителями. Кроме того, на стендах наглядной агитации разместили информацию об основах религиозных вероучений, а в студии кабельного телевидения транслировали фильмы религиозной тематики.

Участие в мероприятиях недели межрелигиозного диалога приняли осужденные-представители различных традиционных религиозных конфессий.

В ведомстве добавили, что на протяжении многих лет УФСИН России по Псковской области активно взаимодействует с Русской православной церковью и представителями Духовного управления мусульман, используя их потенциал в духовно-нравственном просвещении граждан, отбывающих наказание.