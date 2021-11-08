Общество

Более 75% жителей Псковской области приняли участие в переписи населения

Более 75% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения по состоянию на 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По общему проценту всех переписавшихся Псковский регион занимает 61 место среди регионов России и 4 место по Северо-Западному федеральному округу. По темпам интернет-переписи Псковская область находится на 32 и 7 местах соответственно.

Среди районов Псковской области перепись практически завершили в Бежаницком, Палкинском и Дедовичском районах. Близится к завершению перепись – в Локнянском, Новоржевском, Порховском, Опочецком, Псковском, Усвятском и Плюсском районах, где переписано более 90% населения.

В Псковстате напомнили, что переписаться можно до 14 ноября следующими способами:

самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг (нужно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись);

на любом стационарном переписном участке. Списки адресов переписных стационарных участков размещены на официальном сайте Псковстата и на сайтах муниципальных районов (городских округов);

с помощью переписчиков, которые обходят жилые помещения и перепишут тех, кто не прошел перепись на портале Госуслуг или на переписных стационарных участках.

«Участие в переписи каждого жителя области – важный вклад в будущее нашего региона и нашей страны, давайте создадим свое будущее вместе!» - заключили в Псковстате.