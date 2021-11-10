Общество

Что не устраивает жителей СЗФО в вакансиях работодателя — опрос

Стало известно, что не устраивает жителей СЗФО в вакансиях работодателей. Результат опроса Псковской Ленте Новостей

В октябре на сайте hh.ru было размещено более 1,1 млн вакансий. В то же время активность соискателей упала. Сейчас на одну вакансию в среднем по стране приходится 1–2 активных резюме, откликов не хватает, работодатели снижают требования к кандидатам и о дефиците кадров говорят все.

Больше половины (53%) опрошенных в СЗФО жалуются на то, что работодатели после получения отклика резюме на их вакансию не дают обратной связи и никак не реагируют на соискательскую активность. Напомни, в 41% случаев соискатели ждут, что работодатели ответят им в течение 2–3 дней после отправки резюме.

В данном случае проблема может быть комплексная: работодатели могут не отвечать на резюме, потому что кандидаты, их навыки или компетенции не соответствуют заявленной позиции. Но при этом поддерживать вежливый тон и давать ответ кандидатам крайне важно: 90% россиян хотели бы сразу получить отказ и узнать причины, чтобы не тратить время на ожидание ответа.

При этом с пониманием к такому «молчанию» на отклик на вакансию относятся лишь каждый пятый опрошенный, для 66% это недопустимо и вызывает негатив к компании, что в нынешних реалиях крайней нехватки кандидатов для компаний-работодателей может вызвать еще больше проблем. Тем более, что для трети опрошенных в СЗФО (23%) плохие отзывы о компании могут стать еще одним поводом, который оттолкнет от потенциальной работы.

Еще одна причина, почему кандидаты не откликаются на вакансию, касается денег и состоит из двух частей: слишком низкая зарплата (35%) или вовсе отсутствие данных о зарплате в вакансии (28%). Отсутствие понимания по зарплатному вопросу отталкивает всех: среди опрошенных на руководящих должностях (27%) и среди рядовых работников (31%), молодых специалистов (37%) и возрастных (33%).

Не в пользу компаний работает и то, что компании часто путанно рассказывают, что потребуется от будущего работника (26%). Интересно и то, что работа в офисе или полный день в офисе отталкивают 13% опрошенных, еще 11% отвернет от потенциальной компании-работодателя требование обязательной вакцинации.