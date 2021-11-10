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Общество

Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на новый смартфон

12.11.2021 12:38|ПсковКомментариев: 0

Tele2 и Xiaomi развивают стратегическое партнерство и предлагают клиентам уникальную возможность обменять минуты на скидку при покупке смартфона. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Пользователи Tele2 могут приобрести смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Ее размер составляет от 1000 до 4000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные от другого оператора, а также минуты из прошлых периодов, которые абонент может копить бесконечно.

Чтобы воспользоваться новым предложением, клиенту Tele2 нужно получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Он доступен в пункте меню «Скидка на Xiaomi» раздела «Управление минутами». После этого ему останется выбрать понравившуюся модель Xiaomi из тех, что участвуют в акции. Обменять накопленные минуты на промокод клиент сможет с 10 ноября до 14 декабря 2021 года, а купить смартфон со скидкой на сайте tele2.ru или в салоне связи – до 21 декабря 2021 года. Акция действует для абонентов популярных тарифов линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит». Подробнее об акции – на smartphone-for-minutes.tele2.ru.

Клиенты Tele2 могут управлять остатками пакетов разными способами: копить и переносить их вечно, продавать на «Маркете Tele2», обменивать на фильмы видеосервиса Wink, а теперь – на скидку при покупке смартфона.

«Мы не просто создаем альтернативу существующим решениям в телекоме, но подтверждаем репутацию трендсеттера: обмен минут на смартфон – такого на рынке еще не было. Tele2 предлагает клиентам использовать базовые услуги для выгодных покупок. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты – на разговоры, новинки кино или смартфон», - рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань объяснил успех компании тем, что Xiaomi постоянно предлагает инновационные решения не только в разработке продуктов, но и в механизмах их распространения, стремясь создать дополнительные преимущества для своих пользователей.

«Наша цель – сделать передовые технологии доступными для максимально широкой аудитории, и мы рады видеть в лице Tele2 партнера, который разделяет наши ценности. Мы с гордостью запускаем эту уникальную коллаборацию и уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, Xiaomi и, что особенно важно, российские потребители», - подчеркнул он.

Новый проект – это очередной успешный шаг сотрудничества Tele2 и Xiaomi. Аудитория поклонников бренда стремительно растет, сегодня это – один из лидеров мирового рынка смартфонов. По данным исследования Counterpoint Research, впервые в истории Xiaomi стала брендом номер один в мире по объемам ежемесячных продаж смартфонов. В июне 2021 года продажи Xiaomi выросли на 26%, что сделало компанию самым быстрорастущим брендом за месяц. Во втором квартале 2021 года Xiaomi заняла второе место в мире по объему продаж. В совокупности компания продала около 800 миллионов смартфонов с момента своего создания в 2011 году. Xiaomi занимает 338-е место в мировом рейтинге Fortune Global 500. По результатам исследования Международной корпорации данных (IDC), во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые стала лидером на российском рынке смартфонов.

Устройства вендора сегодня – самые востребованные в розничной сети Tele2: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Ее доля с начала года увеличилась на 14 п. п. и составила 42%. Сегодня Xiaomi выбирает каждый пятый пользователь смартфонов в сети Tele2. Бренд занимает второе место по популярности у клиентов мобильного оператора. В третьем квартале 2021 года доля Xiaomi среди пользователей смартфонов составила 21%. При этом сразу три актуальные модели входят в топ-10 у клиентов Tele2 – Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9.

«Tele2 и Xiaomi сегодня готовы предложить своим пользователям действительно уникальное решение – возможность обмена минут на смартфон. Мы продолжаем развивать наши услуги вместе с партнерами, сильнейшими игроками в своей отрасли. Tele2 в сотрудничестве с такими компаниями предоставляет своим клиентам новые возможности и завоевывает их лояльность за счет по-настоящему уникальных предложений. Сегодня пользователи связи ждут от операторов интересных коллабораций с лидерами рынка. Мы видим востребованность и потенциал бренда Xiaomi, популярность продукции вендора стремительно растет в России и мире. Разработка продукта и запуск совместной рекламной кампании – это очередной важный шаг для нас и наших клиентов», - заключил заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко.
Теги: #телефон #сотовая связь #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
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