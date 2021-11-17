День правовой помощи детям организуют в Пскове

День бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам» и День правовой помощи детям проведут в Пскове 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты региона.
Горожане, не имеющие возможности обратиться к юристу на платной основе, смогут получить бесплатную консультацию по любой отрасли права. Кроме того, для этого не нужно будет выходить из дома. Руководство Адвокатской палаты приняло решение о дистанционном режиме приема обращений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Задать свой вопрос можно, позвонив по указанным телефонам в период с 11:00 до 15:00.
Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»:
- Гаркуша Олег Петрович (уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право) — 8 (911) 351 57 00
- Семёнов Дмитрий Владимирович ( уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право) — 8 (911) 883 13 22
Псковская городская коллегия адвокатов:
- Серёгин Сергей Николаевич (уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж) — 8 (911) 350 23 45
- Чамкин Александр Анатольевич (административное право, семейное право, наследственное право, уголовное право) - 8 (911) 366 17 91
Псковская коллегия адвокатов «Независимая»:
- Орлов Игорь Валентинович (семейное право, наследственное право, арбитраж) — 8(911) 359 19 21
Псковская областная коллегия адвокатов:
- Мухин Александр Сергеевич (семейное право, вопросы по сделкам, имущественные вопросы) — 8 (911) 881 11 16
- Городецкий Виктор Сергеевич (земельное право, имущественные вопросы, семейное право) — 8 (953) 249 03 58
- Здановская Анна Сергеевна (уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования) - 8 (911) 394 21 84
- Михайлова Анна Владимировна (уголовное право, семейное право) - 8 (921) 218 67 84
- Варава Валентина Юрьевна (семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право) - 8 (911) 364 36 41