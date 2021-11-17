Общество

День правовой помощи детям организуют в Пскове

День бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам» и День правовой помощи детям проведут в Пскове 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты региона.

Горожане, не имеющие возможности обратиться к юристу на платной основе, смогут получить бесплатную консультацию по любой отрасли права. Кроме того, для этого не нужно будет выходить из дома. Руководство Адвокатской палаты приняло решение о дистанционном режиме приема обращений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Задать свой вопрос можно, позвонив по указанным телефонам в период с 11:00 до 15:00.

Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»:

Гаркуша Олег Петрович (уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право) — 8 (911) 351 57 00

Семёнов Дмитрий Владимирович ( уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право) — 8 (911) 883 13 22

Псковская городская коллегия адвокатов:

Серёгин Сергей Николаевич (уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж) — 8 (911) 350 23 45

Чамкин Александр Анатольевич (административное право, семейное право, наследственное право, уголовное право) - 8 (911) 366 17 91

Псковская коллегия адвокатов «Независимая»:

Орлов Игорь Валентинович (семейное право, наследственное право, арбитраж) — 8(911) 359 19 21

Псковская областная коллегия адвокатов: