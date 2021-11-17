Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Мифы о стоматологах развеяны
экопром быстро и чисто
доставка еды в пскове
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
горводоканал успехи и планы
Сезонные опасности на дорогах Пскова
 
 
 
ещё Общество 17.11.2021 10:022 Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остается крайне высоким – губернатор 17.11.2021 17:490 Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Черная пятница» 17.11.2021 17:270 Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН 17.11.2021 17:170 Николай Козловский положительно оценил работу главы администрации Великих Лук 17.11.2021 17:100 Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» 17.11.2021 16:354 Тесты на коронавирус обяжут сдавать всех россиян с признаками ОРВИ
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 10.11.2021 12:1532 Псковский губернатор привился от коронавируса 13.11.2021 11:4821 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице 12.11.2021 11:5624 Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

17.11.2021 17:10|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» объявляет о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для представителей региональной медиасферы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«Летом 2021 года победители конкурса “Ростелекома” приезжали в Минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям. Сегодня “цифра” в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват — вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры — проводники этой информации. Мы будем рады снова видеть победителей конкурса “Ростелекома” в гостях», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.
«Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками “Ростелекома” и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях:

  • печатная пресса;
  • телевидение;
  • радио и подкасты;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

«Мы рады продолжению сотрудничества с “Ростелекомом” в рамках конкурса “Вместе в цифровое будущее”. В этом году Schneider Electric поддерживает специальную номинацию “Умный город для жизни”. У нашей компании сложилось комплексное видение умного города будущего, которое подразумевает повсеместное внедрение концепции “Электричество 4.0”: использование “зеленой” и цифровой энергии, повышение энергоэффективности зданий, использование электротранспорта и создание безуглеродной городской инфраструктуры. Чтобы придать больший импульс развитию этой идеи, мы обратились к представителям региональной медиасферы. Уверены, что их знания и опыт помогут нам привлечь внимание широкой аудитории к этой актуальной теме», — подчеркнула вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России Наталия Деянова.
«Участники конкурса дают возможность читателям расширить знания о “цифре” и разобраться в современных технологиях, которые проникли практически во все сферы нашей жизни. Развитие искусственного интеллекта, внедрение методов машинного обучения и других современных технологий актуально и для “Интерфакса” — компании, разрабатывающей передовые ИТ-сервисы для управления бизнес-рисками. Мы как крупнейшее негосударственное информагентство страны также заинтересованы в поиске новых дарований среди журналистов, способных просто и понятно писать о сложной теме как для отраслевых специалистов, так и для широкой аудитории», — рассказал главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В жюри федерального этапа войдут:

  • Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
  • Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;
  • Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily;
  • Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК;
  • Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»;
  • Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»;
  • Наталия Деянова — вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России;
  • Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.

Теги: #конкурс #ростелеком #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 393 человека
17.11.2021, 18:000 Псковичи получили награды на всероссийском фестивале «Мой Пушкин» 17.11.2021, 17:490 Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Черная пятница» 17.11.2021, 17:420 Жительница Бежаниц угнала внедорожник и попала в ДТП 17.11.2021, 17:360 Археолог назвал причину задержек ремонта дорожных объектов Пскова
17.11.2021, 17:270 Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН 17.11.2021, 17:250 «Мертвые души»: в Пскове пересчитали объекты культурного наследия 17.11.2021, 17:170 Николай Козловский положительно оценил работу главы администрации Великих Лук 17.11.2021, 17:156 Кафе «Вкус и цвет» закрывается в Пскове
17.11.2021, 17:100 Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» 17.11.2021, 17:070 Псковские власти обсудили проблему заброшенных памятников культуры 17.11.2021, 16:470 Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Новоржеве 17.11.2021, 16:391 Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Собрания
17.11.2021, 16:354 Тесты на коронавирус обяжут сдавать всех россиян с признаками ОРВИ 17.11.2021, 16:290 Сбер запустил калькулятор социальных выплат 17.11.2021, 16:200 День правовой помощи детям организуют в Псковской области 17.11.2021, 16:101 Воры оказали сопротивление охранникам магазина в Великих Луках. ФОТО
17.11.2021, 16:061 Сцену в Зеленом театре Пскова демонтировали 17.11.2021, 16:010 Печерянина отправят в тюрьму за продажу наркотиков и угон автомобиля 17.11.2021, 15:576 Юлия Пересильд прочитала комментарии о себе и составила список недоброжелателей 17.11.2021, 15:550 В России создадут оперштаб для координации программы капремонта школ
17.11.2021, 15:523 Псковский омбудсмен предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки 17.11.2021, 15:401 Памятник детям войны планируют установить на площади Победы в Пскове 17.11.2021, 15:312 В Пскове возбудили уголовное дело по факту нападения на работника скорой медпомощи 17.11.2021, 15:230 Псковичи удивили жителей Сыктывкара «пиздриком» и своим родством с якутами
17.11.2021, 15:170 Работу псковской профсоюзной организации оценили в Москве 17.11.2021, 15:090 Жительница Палкинского района лишилась денег при торговой сделке с мошенницей 17.11.2021, 15:030 Археологи планируют работы на проспекте Ленина в Великих Луках 17.11.2021, 14:460 Кенийские и колумбийские розы уничтожат в Псковской области
17.11.2021, 14:320 «Особое мнение» Александра Баева. ВИДЕО 17.11.2021, 14:201 Завершилось голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка 17.11.2021, 14:120 Начинающих бизнесменов Пскова обучат механизмам монетизации авторского права 17.11.2021, 14:042 Алексадр Баев прокомментировал задержание Валерия Рашкина с тушей лося в машине
17.11.2021, 13:590 Энергию пейзажа передаст псковичка посетителям выставки «АRTеФакт» 17.11.2021, 13:400 Снег и до 6 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 ноября 17.11.2021, 13:340 Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет 17.11.2021, 13:261 Александр Баев намерен участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году
17.11.2021, 13:223 Новорожденных в России начнут обследовать на 36 заболеваний 17.11.2021, 13:121 Новогоднюю афишу опубликовал псковский театр 17.11.2021, 13:110 Две сессии проведет в конце ноября областной парламент 17.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Баевым
17.11.2021, 12:530 Великолучанинка попалась на краже крекеров и виски 17.11.2021, 12:450 «Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО 17.11.2021, 12:330 Жители Псковской области стали чаще отправлять посылки онлайн 17.11.2021, 12:230 Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе
17.11.2021, 12:121 Мнения россиян и их работодателей о сокращении рабочего дня разошлись — опрос 17.11.2021, 12:030 Безработный острович отобрал ковер у пенсионерки 17.11.2021, 12:002 В «Горводоканале» рассказали о позитивных переменах в водоснабжении Пскова. ВИДЕО 17.11.2021, 11:591 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с археологом Александром Михайловым
17.11.2021, 11:551 Александр Баев выскажет «Особое мнение» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 17.11.2021, 11:523 Волну псковского «Ретро FM» удалось поймать радиолюбителю из Финляндии 17.11.2021, 11:433 Количество жертв COVID-19 в Псковской области превысило 1000 человек 17.11.2021, 11:370 Мужчину и женщину задержали в Острове по подозрению в хранении наркотиков
17.11.2021, 11:260 В память о погибших полицейских открыли мемориальную доску в Невеле 17.11.2021, 11:200 С апреля в Псковской области добыли порядка 2 тысяч кабанов 17.11.2021, 11:060 Псковичам напомнили о специальных местах для конных прогулок 17.11.2021, 11:031 Островский суд вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом
17.11.2021, 10:570 Совещание по вопросам капремонта жилого фонда прошло в областном Собрании 17.11.2021, 10:550 Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму 17.11.2021, 10:541 Первичную профсоюзную организацию создали на базе предприятия «Псковжилстрой» 17.11.2021, 10:480 Монтаж лифтов с антивандальным покрытием завершился в двух многоэтажках Пскова
17.11.2021, 10:450 Молодого человека в Пскове задержали за кражу ликера и рома 17.11.2021, 10:443 «Псковские тепловые сети» представили рецепт «идеальных вафель» 17.11.2021, 10:390 Выявлением «очагов» межнациональной напряженности займутся в Псковской области 17.11.2021, 10:370 Пожарные спасли от огня жилой дом в Пыталовском районе
17.11.2021, 10:290 Движение грузовиков по дорогам Стругокрасненского района ограничат на месяц 17.11.2021, 10:211 Почти 17 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Псковской области 17.11.2021, 10:170 В Опочке предприниматель случайно отрезал себе руку 17.11.2021, 10:091 Об итогах археологического сезона расскажет Александр Михайлов в программе «Беседка»
17.11.2021, 10:050 Женщина попала под колеса кроссовера в Великих Луках 17.11.2021, 10:022 Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остается крайне высоким – губернатор 17.11.2021, 09:580 Начальник отделения почты в Палкинском районе присвоила более 200 тысяч рублей 17.11.2021, 09:493 Концерт Димы Билана в Пскове перенесли на февраль
17.11.2021, 09:410 Изъятые псковским УФСБ культурные ценности передали в государственный музейный фонд 17.11.2021, 09:390 Поправки к законопроекту об электронном кадровом документообороте не позволят отказаться от бумаги - эксперты 17.11.2021, 09:340 Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов 17.11.2021, 09:300 Псковская компания строит первый в Новгородской области пятизвездочный спа-отель
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru