Общество

Борис Елкин рассказал о висячих мостах в Пскове

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин рассказал о висячих мостах в Пскове. Пост на эту тему опубликован на его личной странице в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram Бориса Елкина

«Прогулки по Пскову продолжают удивлять! Мне казалось, что в черте города есть только один висячий мост. Оказывается, их три! И все они находятся на реке Пскове», - сказал сити-менеджер.

Самый известный мост находится в Любятово, возле церкви Святого Николая. Еще один — в Паневике. Третья локация - Козий Брод.

«Все эти мосты пешеходные. Внешне разные, а объединяет их тип конструкции», - отметил Борис Елкин.

Также сити-менеджер предложил псковичам чаще гулять по городу. «Хороших вам выходных!», - заключил он.