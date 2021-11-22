Общество

Жители Северо-Запада рассказали об уровне своих доходов

Бюджет каждой третьей семьи, живущей на Северо-Западе России, составляет от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, который среди соискателей и сотрудников компаний в регионах СЗФО провела служба исследований hh.ru.

Еще 23% респондентов заявили, что бюджет их семьи достигает от 50-75 тысяч рублей. 7% опрошенных отметили, что доход их семьи не превышает 25 тысяч рублей в месяц. Еще 19% признались, что их доход – от 75 000 до 100 000 рублей в месяц. Более 100 тысяч рублей в месяц на семью – у 7%, еще 15% зарабатывают в целом на семью от 150 тысяч.

«О семейном бюджете в 25-50 тысяч рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. О доходе от 50 до 75 тысяч рублей в месяц на семью - юристы, а также сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер. От 75 до 100 тысяч рублей – такой семейный доход чаще остальных упоминали строители и представители фармацевтической и медицинской сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тысяч и больше) – у топ-менеджеров. Самый невысокий (до 25 тысяч) – чаще у молодых специалистов, представителей образовательной сферы и рабочего персонала», - уточнила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.