Общество

Акция «Зеленая пятница» пройдет в Пскове в рамках проекта «Экомышление»

Акция «Зеленая пятница» пройдет в Пскове с 26 по 28 ноября в рамках проекта «Экомышление». Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель проекта, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

«Мы предлагаем всем жителям Пскова принять участие в "Зеленой пятнице". Мы объединились с тремя благотворительными фондами, это "Дети — наше будущее", "Вознеси сердце" и "Детский фонд", они примут у вас почти все, что вы соберете у себя дома. При этом вещи должны быть в хорошем состоянии», - отметил Сергей Елизаров.

Акцию проводят на фоне распродаж «Черной пятницы», которая, по словам эколога, негативно влияет на окружающую среду, повышая спрос на товары, которые зачастую в действительности не нужны покупателям, тем самым провоцируя перепроизводство.

Все участники акции получат подарок от партнера проекта — псковского завода «Титан-Полимер». «Всем участникам подарят экосумку от наших партнеров, так мы еще раз напомним об отказе от одноразовых пластиковых пакетов и переходе на полезные для экологии привычки», - пояснил Сергей Елизаров.

Напомним, проект «Экомышление реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.