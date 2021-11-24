Общество

Михаил Ведерников оценил достаточность ограничительных мер в Псковской области

Количество принятых на сегодняшний день ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в Псковской области достаточно. Такое мнение в в прямом эфире РБК ТВ выразил губернатор Михаил Ведерников.

«Мы стараемся очень тонко принимать эти решения, понимая, что ограничения достаточно дискомфортны для большинства жителей региона, поэтому я считаю, что количества принятых на сегодняшний день ограничений достаточно. Вопрос о введении QR-кодов на транспорте мы на данный момент не рассматриваем, и я надеюсь, что более серьезных ограничений вводить не придется», - отметил глава региона.

Он также добавил, что возможность введения дополнительных ограничений будут обсуждать в случае, если в Псковской области значительно ухудшится эпидемиологическая обстановка.

Губернатор также прокомментировал уровень заболеваемости в регионе, который на данный момент превышает средний показатель по стране. По его словам, это связано с географическим положением Псковской области.

«Мы находимся рядом с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Достаточно большое количество людей сюда приезжает, именно поэтому в неделю нерабочих дней мы ограничили деятельность музеев и различных туристических объектов для того, чтобы минимизировать количество людей, которые приезжают в Псков и Псковскую область. Нам это удалось, что предотвратило дальнейший рост заболеваемости», - подчеркнул Михаил Ведерников.