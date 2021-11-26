Общество

Два уголовных дела возбудили в Псковской области за внесение ложных сведений в реестр вакцинированных

Два уголовных дела возбудили в Псковской области за внесение ложных сведений в реестр вакцинированных. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Продолжаются проверочные мероприятия по пресечению незаконного оборота медицинских документов, по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Расследуется два уголовных дела по фактам внесения ложных сведений в реестр вакцинированных граждан», - сказал он.

Алексей Овсянников рассказал, что с октября по ноябрь совместными усилиями выявили более 3 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, пресекли работу 5 кальянных, ряда дискотек, выявили 214 нарушений на транспорте.