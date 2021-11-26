Общество

Более 160 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

В Псковской области продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа. На данный момент прививку от острого респираторного вирусного заболевания сделали более 160 тысяч жителей региона, что составляет 44,7% от плановых показателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В целом, план по вакцинации несовершеннолетних выполнен почти на 60%. Прививку сделали порядка 40 тысяч детей.

Кроме того, получилось вакцинировать более 120 тысяч взрослых, что выше 41% от плана. Всего в Псковской области планируется привить более 359 тысяч человек.

В регион поступило более 340 тысяч доз вакцины от гриппа трех видов: «Совигрипп», детский «Совигрипп», а также «Ультрикс Квадри».

Как подчеркнули медицинские специалисты, прививку от гриппа можно совмещать с вакциной от COVID-19. Одновременное введение двух вакцин не влияет на их эффективность и не наносит вред здоровью человека. Для удобства населения прививку можно сделать в тех же пунктах, в которых идет вакцинация от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа уменьшает вероятность инфицирования, а также защищает от возможных осложнений при перенесенном заболевании. Прививаясь сейчас, граждане успеют выработать иммунитет, который сможет защитить их на протяжении всего сезона гриппа, напомнили в администрации региона.