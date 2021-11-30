Общество

Директора псковской автошколы обвинили в коммерческом подкупе

Директора псковской автошколы обвинили в коммерческом подкупе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации

Завершилось расследование уголовного дела в отношении директора автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации. Его обвинили в совершении преступления по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, 1 июня в Пскове обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей выдал обратившейся к нему женщине свидетельство на ее имя о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки водителей категории «В». При этом фактическое прохождение обучения директор автошколы не потребовал. Женщина действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области,

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.