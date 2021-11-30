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Архив показал фото церемонии захоронения останков Неизвестного солдата в Пскове

Уникальную фотографию церемонии захоронения останков Неизвестного солдата показали псковские архивисты. Снимок опубликован в группе Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Официально день памяти Неизвестного солдата утвердил президент России 5 ноября 2014 года. Он был приурочен к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили у Кремлевской стены в Александровском саду.

Урну с прахом неизвестного солдата несут к месту захоронения (слева направо: А.М. Рыбаков и Б.А. Осипчик). Июль 1974 года

Фото: Государственный архив Псковской области

В Пскове также есть свой мемориал Неизвестному солдату, напомнили архивисты. Мемориал открыли 23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения города. «Здесь погребен воин, имя которого так и не удалось установить. Но известно, где и когда он погиб. Это случилось в 18-й день войны, 9 июля 1941 года, у деревни Батьковичи под Псковом», - говорится в сообщении.

Судьбу неизвестного солдата зафиксировал Дмитрий Смазнов: «Я хорошо видел, как переправлялись два солдата на лодке в районе деревни Батьковичи. Солдаты переправлялись на тот берег в район Святой горы. Я видел, как застрочил пулемет из часовни д. Батьковичи. По ним стреляли и из других мест одиночными выстрелами. Один солдат с лодки упал, судьба его мне неизвестна. Второй солдат повис на борту лодки и приближался по течению к деревне Монькино. Когда стрельба прекратилась и пробитая лодка приплыла в траву недалеко от берега, Григорий Матвеев и брат Иван Михайлович Смазнов помогли мне вытащить его из лодки на берег. Он был одет: гимнастерка, брюки, кирзовые сапоги, пилотки не было. Хорошо помню, что у него висела на ремне фляга, патронташ, за голенищем ложка. Установить фамилию нам не удалось. Которые были документы, все измокли. У солдата была прострелена голова и правая рука. Похоронили возле реки Великой, около деревни Монькино. Могилу обложили дерном».

5 июля 1974 года безымянную могилу вскрыли. 20 июля того же года в 10 часов утра останки с воинскими почестями перезахоронили в Пскове.

Автором мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» стал архитектор-реставратор Всеволод Смирнов. Автор проекта лично объехал военные склады в поиске зенитных орудий для композиции. Он выбрал семнадцать зениток 85-го калибра. Все они устремлены ввысь — как символ салютования в честь тысяч безымянных героев.

В день перезахоронения в Пскове зажгли Вечный огонь. Его доставили из Ленинграда, от памятника на Марсовом поле. Факел с Вечным огнем принял Герой Советского Союза Андрей Умников. Право зажечь огонь на могиле предоставили участнику Великой Отечественной войны, первому секретарю Псковского обкома КПСС Алексею Рыбакову.

Ежегодно у мемориала проводятся памятные мероприятия.