Общество

Псковская полиция напомнила, что делать при встрече с преступниками

Каков должен быть порядок действий при встрече с преступниками, Псковской Ленте Новостей рассказали в региональной пресс-службе УМВД России.

«Если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося нападения, так как по "горячим следам" преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия», - отметили в пресс-службе УМВД.

Как можно подробнее и точнее нужно изложить все, что с вами произошло. Чем больше удастся вспомнить вспомните деталей, тем успешнее будет поиск.

«Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые "подвиги"», - добавили в ведомстве.

Нужно запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь. Также важно обратить внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования.

В случае, если есть свидетели, попросите их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, следует записать их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

«Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», - напомнили в УМВД.