Общество

Рабочие и личные чаты мужчины путают чаще женщин — исследование

Рабочие и личные чаты мужчины путают чаще женщин, показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1600 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Путать рабочие и личные чаты доводилось 12% россиян. У 10% респондентов это обходилось без последствий.

«Писала мужу, отправила коллеге, все быстро разрешилось и никто не пострадал»; «Успевала удалить»; «Случайно отправила стикеры, быстро обнаружила и удалила», — прокомментировали участники опроса.

При этом 2% россиян после случайно «не туда» отправленных личных сообщений не повезло: «Начальник пожурил»; «Коллега обиделся, пришлось извиняться».

В то же время 82% респондентов заявили, что подобных ситуаций с ними никогда не случалось.

Чаще остальных ошибочно отправляли личные сообщения в рабочий чат мужчины и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 14%). Самыми внимательными оказались женщины и россияне до 34 лет, им реже всего доводилось путать личные и рабочие чаты.