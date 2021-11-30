Общество

Астроном-любитель сфотографировал комету Леонарда над Изборской крепостью

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов запечатлел комету C/2021 A1 (Леонарда) над Изборской крепостью. Фотографию он опубликовал в группе группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Снимок был сделан 5 декабря около 18.00. Ранее в группе «AstroAlert / Наблюдательная астрономия» сообщалось, что в ночь на 6 декабря комета C/2021 A1 (Леонарда) проходила примерно в 5 градусах к северу от яркой звезды Арктур, что позволило любителям увидеть ее.