Общество

Псковский врач отметила важность санаторного оздоровления после COVID-19

Санаторно-курортное оздоровление играет важную роль в части сохранения здоровья, иммунитета, восстановления после перенесенных заболеваний. Такое мнение выразила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасией Повторейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Встречу с Анастасией Повторейко и заместителем главного врача, председателем профсоюзной организации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Евгением Васильевым на международной выставке MedTravelExpo2021 провел председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В ходе беседы они обменялись мнениями о представленном диагностическом высокотехнологичном оборудовании. Договорились по итогам выставки провести круглый стол на площадке одного из профсоюзных санаториев по вопросу реабилитации после перенесенного заболевания COVID-19. Также обсудили проблему диспансеризации и задачи физкультурной медицины.

«Анастасия Викторовна отметила важность санаторно-курортного оздоровления в части сохранения здоровья, иммунитета, восстановления после перенесенных заболеваний. Отдельно стоит сказать о том, что наши коллеги-руководители являются членами профсоюза, понимают важность профсоюзной работы и идут с нами в одном направлении во благо!» - отметил по итогам встречи Игорь Иванов.