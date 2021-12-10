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Общество

Городской культурный центр Пскова отметил 60-летний юбилей

11.12.2021 10:20|ПсковКомментариев: 0

Торжественный вечер в честь 60-летнего юбилея Городского культурного центра Пскова состоялся в учреждении в пятницу, 10 декабря. Со знаменательным событием коллектив ГКЦ поздравили областные и городские власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В своем приветственном слове первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что праздник Городского культурного центра – это праздник всех горожан. «Ровесники Дома культуры помнят, как он появился и как развивался. А сегодня с ностальгией и удовольствием хранят воспоминания о ценных минутах, которые можно было здесь проводить, развивать свои творческие навыки, знакомиться, дружить, создавать семьи. И сегодня центр остается частичкой семейного дома», – сказала Вера Емельянова и поблагодарила коллектив центра за работу.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Он пожелал всем, чья профессиональная и творческая судьба связана с Городским культурным центром, здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях. «Спасибо вам за энтузиазм и неподдельную любовь к своему делу», – добавил Игорь Дитрих.

В продолжение мероприятия глава города Пскова Елена Полонская отметила, что культурная сфера занимает особое место в жизни псковичей. «На вас, творцах, энтузиастах, профессионалах, людях, искренне влюбленных в свое дело, держится культура нашего родного Пскова. Мы вами гордимся», –  заметила Елена Полонская и пожелала всем вдохновения, творчества, здоровья, мира, добра и благополучия.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин подчеркнул, что ГКЦ – визитная карточка города Пскова. Это одно из первых учреждений, которое он посетил, начав работу в администрации города. «Сегодня гостей центра встречает отремонтированный вход и красивое фойе. Мы будем продолжать модернизировать здание центра, чтобы псковичам было приятно сюда приходить. Желаю всем пережить время ограничений, не опуская руки и всесторонне развиваясь. Пусть поскорее наступят времена, когда этот зал вновь будет наполнен зрителями на 100%, когда жители города смогут в полной мере наслаждаться вашим творчеством. Новых свершений и новых побед», – заключил Борис Елкин.

В ходе церемонии сотрудникам ГКЦ вручили почетные грамоты, благодарственные письма и подарки.

После торжественной части состоялась праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра.

В администрации напомнили, что Городской культурный центр – это самое крупное учреждение культуры клубного типа в Псковской области, которое имеет три филиала в городе Пскове. В ГКЦ работает высокопрофессиональная команда специалистов, которая раскрывает творческий потенциал и создает среду духовного развития личности, и тем самым вносит значительный вклад в социальное и культурное развитие города, заметили в администрации. 

В Городском культурном центре создано 60 творческих объединений, в них занимаются более 1200 псковичей. Это 8 любительских клубов по интересам, 2 инклюзивных формирования и 50 разножанровых творческих коллективов. Два жанра – классический балет и цирковое искусство – единственные в Псковской области. 12 коллективов имеют почетные звания: заслуженный коллектив народного творчества России (Русский народный хор и ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева), народный самодеятельный коллектив ( Студия циркового искусства «Псковский цирк», хор русской песни «Радуга», молодежные хореографические ансамбли «Лада», «Ивушки», «СувенирБит», студия изобразительного искусства «Волшебная мастерская»), образцовый художественный коллектив (Студия классического бального танца «Щелкунчик», детские хореографические ансамбли «Радость», «Улыбка»; вокальная студия «Город детства»).

Ежегодно Городской культурный центр проводит около 500 культурно-массовых мероприятий, участниками которых становятся более 170 тысяч человек.

В 2021 году к юбилею ГКЦ в здании прошел масштабный ремонт. За счет средств городского бюджета обновлены колоннада, главный вход в здание и фойе первого этажа.

Теги: #юбилей #администрация Пскова #псков #ГКЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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