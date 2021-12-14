Общество

«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции

Активисты партии «Единая Россия», депутаты всех уровней, волонтеры и добровольцы поздравят врачей и сотрудников «ковидных госпиталей», их пациентов, ветеранов и детей с наступающим Новым годом. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями, которое прошло в ЦИК партии 14 декабря.

Он отметил, что в медучреждениях продолжается работа по спасению жизней, которая идет без выходных и праздничных дней. «Мы не можем и не должны забывать о них. Наша задача — сделать так, чтобы Новый год не прошел мимо них, чтобы они вместе со всей страной ощутили этот праздник», — сказал Андрей Турчак.

Акции пройдут в нескольких форматах. «Первый — украшение приемных покоев в "красных зонах" и ковидных колл-центров. К этой работе прошу наших депутатов подключиться лично. Второй формат — передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям. Третий формат — акция "Новый год во дворе" — внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организация выступлений артистов, постановок», — рассказал он.

Кроме того, 24 декабря партия совместно с «Волонтерами Победы» запустит традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.

«Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам», — сказал секретарь Генсовета партии.

Глава комиссии Генерального совета «Единой России» по вопросам здравоохранения, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров и партию за ту помощь, которую они оказывают медикам во время пандемии.

«Мы много говорим и предпринимаем действия по профилактике выгорания врачей и медсестер, которые работают в условиях сверхнагрузки. Иногда они не могут черпать ту поддержку, которую обычно получают в семьях от близких, и это сильно снижает эмоциональный фон врачей. Именно поэтому я уверен, что те подарки и новогодние инициативы, которые будут реализованы силами партии и волонтеров в ковидных госпиталях, повысят уровень серотонина у сотрудников. А серотонин — это гормон счастья», — сказал он.

По его словам, нужно пользоваться шансом делать людей счастливее. «Если есть возможность сделать нас немножко счастливее, если есть возможность напомнить о нашем труде близким, детям в виде тех сладких подарков, которые многие не смогут в новогоднюю ночь вручить лично, — это очень важная и неоценимая история», — указал Денис Проценко.

В свою очередь, председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева отметила, что в рамках предновогодних мероприятий важно не забывать ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества.

«Для них очень важно общение, важно оставаться в условиях пандемии вместе с нами. Эти мероприятия дадут большому количеству людей радость общения, востребованность и дружность», — рассказала она.

Андрей Турчак также дал старт акции «Елка желаний» и первым снял шары с елки, установленной в Центральном исполкоме. Секретарь Генсовета «Единой России» исполнит мечты 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и четырехлетней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга — она хочет получить на Новый год куклу.

Андрей Турчак добавил, что шары на елке постоянно обновляются.

«Вся "Единая Россия" будет участвовать в акции. И объявим конкурс среди региональных отделений — на самое большое количество выполненных желаний», — сказал он.

Как отметила вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, такие акции позволяют детям поверить в то, что мечты исполняются.

«Важно дарить надежду и уверенность в том, что мечты могут сбываться. Новогодние праздники делают каждого из нас ребенком. Это помогает как-то по-другому взглянуть на все, что происходит. Я верю, что мы справимся со всеми вызовами. У нас дружная и сильная команда», — заключила она.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский рассказал: «Все эти мероприятия будут проводиться и в Псковской области. Псковские активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры будут поздравлять врачей в "красных" зонах и их семьи, проводить праздники во дворах в канун Нового года. Более того, у нас уже сложились традиционные акции поддержки земляков. Также сегодня во время ВКС Псковское региональное отделение "Единой России" присоединилось ко всероссийской акции "Елка желаний". Вместе с коллегами сняли первые шары с детскими пожеланиями, которые предстоит исполнить в преддверии Нового года. Сенатор от Псковской области, секретарь Генерального Совета партии Андрей Турчак снял несколько шаров, в том числе с письмом ребенка из Псковщины. Подарки детям передадим и мы с нашим земляком — заместителем руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Александром Борисовым».