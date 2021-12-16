Общество

Максимальной производительности по нацпроектам потребовал псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 16 декабря, провел одно из заключительных совещаний по реализации мероприятий региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Показатель кассового освоения в регионе составляет почти 78%, что выше, чем в среднем по стране, но ниже окружного значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

«Решающими станут ближайшие 10 дней, после чего итогам работы по каждому направлению будет дана объективная оценка», — предупредил Михаил Ведерников.

Всем ответственным за реализацию нацпроектов глава региона поручил усилить работу и сосредоточиться на результатах.

Отдельное поручение касалось управления капитального строительства Псковской области. «Сергей Сергеевич (Грахов — ред.), настройте УКС на работу без выходных. КСки должны проверяться без перерывов, с раннего утра до глубокого вчера. Все должно без задержек оперативно отсматриваться и, соответственно, отдаваться в оплату», — сказал губернатор. Кроме того, он поставил задачу обеспечить тесное и оперативное взаимодействие заказчиков, подрядчиков и кураторов проектов.

«Сложившая ситуация от всех требует максимальной производительности», — еще раз подчеркнул Михаил Ведерников.

В администрации отметили, что по трем нацпроектам («Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство») обязательства Псковской областью выполнены в полном объеме. Приближается к плановым показателям исполнение по нацпроектам «Демография», «Экология» и «Безопасные качественные дороги». Положительную оценку получила и деятельность команд в рамках некоторых проектов, работы по которым завершены. Это «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Сохранение лесов» и «Творческие люди».

Отдельно отметили работу комитета по строительству и ЖКХ в части исполнения регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Средства на эти цели были распределены правительством РФ в октябре этого года. В рамках реализации проекта в область оперативно начаты поставки контейнеров. Из 886 единиц в область уже прибыло 220 штук, ведется распределение тары по районам.