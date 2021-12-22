Общество

На новогодних праздниках поезд Луга - Псков будет курсировать в штатном режиме

Поезд Луга - Псков на новогодних праздниках будет курсировать в штатном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками поезд Луга - Псков с 30 декабря по 9 января будет курсировать в штатном режиме, по календарным дням недели», - говорится в сообщении. 1 января поезд №6507 Луга - Псков будет отменен.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещена на информационных стендах АО «СЗ ППК» и на интернет-ресурсах: www.rasp.yandex.ru и www.tutu.ru.