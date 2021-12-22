Общество

Глава Псковского облсовпрофа назвал недостаточным повышение МРОТ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в программе эфира радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал повышение минимального размера оплаты труда недостаточным.

«Конечно, мы все понимаем, сами ходим в магазины и видим цены. Сегодня этот размер недостаточен, и профсоюзы об этом не молчат», - сказал гость студии и заметил, что методика исчисления оплаты труда должна быть другой. Поэтому, по его словам, облсовпроф направляет свои предложения в Федерацию независимых профсоюзов России и правительству. Помимо этого, профобъединения поддерживает экспертное сообщество.

«Не все регионы сейчас могут себе позволить сделать МРОТ выше - это должно решаться на федеральном уровне. Рано или поздно ситуация изменится, так как все понимают, что оплату труда необходимо увеличивать. Вспомните, какой МРОТ был 3 или 4 года назад. Если бы не профсоюзы, повышения минимальной оплаты труда не было бы», - заявил Игорь Иванов.

По его мнению, хоть индексация и происходит, ее все равно недостаточно. Поэтому профсоюзы будут трудиться дальше, чтобы экономика Псковской области заработала по-новому, отметил председатель облсовпрофа.