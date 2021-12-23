Общество

Причину сокращения рождаемости в России назвал президент

Рождаемость в России падет из-за того, что у женщин в детородном возрасте изменились приоритеты. Такое мнение на пресс-конференции 23 декабря выразил президент Владимир Путин.





«Карьера и благосостояние — важная вещь, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени, <...> должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей», - сказал президент.

По его словам, в России посредством СМИ, деятелям искусства и общественных организаций нужно показывать жителям страны, «какое это счастье иметь детей».

Помимо этого, Путин отметил важность материальной поддержки тех граждан, которые хотят завести ребенка. Глава государства добавил, что в течение ближайших двух лет в России окончательно выстроят «всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства».