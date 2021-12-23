Общество

Лев пересек границу в Псковской области

Состояние льва при транспортировке в Бельгию проверили сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийском участке государственной границы проконтролировали вывоз льва в Бельгию. Отправителем животного был один из благотворительных фондов Москвы.

Государственный инспектор убедился, что животное здорово, соблюдены все ветеринарные требования страны-импортера. После завершения всех необходимых процедур лев проследовал в адрес получателя.