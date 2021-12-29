Общество

Николай Козловский пожелал верующим великолучанам мира и счастья

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил великолучан с Рождеством Христовым. Поздравление он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«Примите теплые и искренние поздравления с Рождеством Христовым! Рождественские дни – время особой духовной радости, они возвращают нас к вечным ценностям добра, милосердия, сострадания, взаимоуважения и любви к ближнему», - написал Николай Козловский.

Глава города пожелал великолучанам доброго здоровья, счастья, благоденствия и мира. «Пусть каждый ваш день озаряет свет рождественской звезды, придает сил и духовной крепости для трудов и начинаний!» - добавил он.