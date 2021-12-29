Общество

Вячеслав Володин выступил за создание государственной сети аптек в регионах

Создание государственной сети аптек в регионах России могло бы решить проблему с нехваткой лекарств и завышением цен на них. Такое мнение высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы рассказал, что в конце декабря был в своем избирательном округе в Саратовской области, где обсуждалось создание государственной сети аптек в медицинских учреждениях. «180 таких аптек должно быть открыто в течение 2022 года. Вопрос, возможно, актуален и для других регионов», — отметил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что открытие государственных аптек — правильное решение.

«Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр. Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан. Зачастую при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдешь. Создание государственных поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», — прокомментировал он.