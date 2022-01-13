Общество

Россиян предупредили об ухудшении здоровья из-за погоды

В ближайшие сутки в Европейской России ожидаются резкие перепады температуры и атмосферного давления, сообщили в Гидрометцентре. Это может отразиться на самочувствии граждан, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

В ночь с 13 на 14 января в центре и на севере Европейской части России ожидается повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицины) Роман Горенков предупредил, что такие перепады почувствуют не только метеозависимые люди.

«Перепады атмосферного давления влияют на артериальное давление человека. Резкое повышение температуры приводит к ухудшению самочувствия. Общие симптомы будут одинаковы для всех. Даже если вы не особо метеозависимы, вы можете ощущать снижение настроения, подавленность, перепады настроения, снижение работоспособности, слабость, сонливость, снижение концентрации внимания. У метеозависимых людей могут быть головные боли и скачки артериального давления», - рассказал он.

По статистике, количество вызовов скорой помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возрасти в 2-3 раза. Также в такие периоды часто обостряются хронические заболевания, добавил Роман Горенков.

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«Если у вас пониженное давление, можно принимать две-три чашки кофе, не больше. Давление могут повысить различные тонизирующие травы, даже крепкий чай. Тем, у кого повышено давление, возможно, придется поменять дозу гипотензивных лекарственных препаратов (снижающих артериальное давление – ред.). Также важно избегать интенсивных физических и эмоциональных нагрузок», – заключил эксперт.