Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Крещения Господня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником Крещения Господня в своем инстаграм-аккаунте.

Глава региона отметил, что этот день традиционно считается символом духовного обновления и очищения.

«Искренне желаю всем светлых мыслей, мира в душе и помощи Божией в благих делах и начинаниях», - добавил глава региона.

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Напомним, первые желающие окунуться в прорубь в областном центре смогли сделать это уже вчера вечером. Кроме того, возможность искупаться на крещение у псковичей будет 19 января с 10:00 до 17:00.