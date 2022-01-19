Общество

В Пскове росгвардейцы обсудили противодействие коррупции с военной прокуратурой

Псковские росгвардейцы обсудили противодействие коррупции с представителем военной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В рамках комплекса мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в управлении Росгвардии по Псковской области прошла встреча сотрудников и военнослужащих со старшим помощником военного прокурора Псковского гарнизона Александром Прозоровым. Собравшиеся рассмотрели вопросы профилактики коррупционных правонарушений. Также они обозначили необходимые меры, направленные на повышение эффективности работы в этой области.

Особое внимание участники встречи обратили на необходимость своевременного предоставления справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В завершение Александр Прозоров ответил на вопросы росгвардейцев и выразил уверенность в дальнейшем постоянном и эффективном сотрудничестве.