Общество

Начинается видеотрансляцию программы «Собственной персоной» с Иваном Грибовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — прокурор Псковской области Иван Грибов.

Ведущий программы — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудит с ним итоги деятельности прокуратуры в 2020-2021 годах, стоящие перед «оком государевым» актуальные задачи, планы и «резонансные дела».

Особое внимание в разговоре будет уделено итогам работы прокуратуры по направлениям, особо волнующим людей, - таким как ущемление социальных прав граждан, своевременные выплаты зарплат и пособий, а также противодействие коррупции, другим видам преступлений. Кроме того, речь пойдет о памятнике Петру I, установленном в Пскове к 300-летию органов прокуратуры.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.