Псковские архивисты рассказали о ценах на скот в 19 веке

Государственный архив Псковской области опубликовал документы с ценами на крупный рогатый скот в Псковской губернии в 1881 году. Соответствующая запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области
Цены на животных в 19 веке можно отыскать в сведениях о количестве скота в Псковской губернии за 1881 год. В материалах приводится стоимость коров и лошадей, а также сена и соломы в Новоржевском уезде (ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 27). Суммы в то время зависели от времени года. Так, за крупный рогатый скот пришлось бы отдать от 13 до 19 рублей, а за лошадь - от 25 до 30 рублей.