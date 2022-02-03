Общество

Псковские архивисты рассказали о ценах на скот в 19 веке

Государственный архив Псковской области опубликовал документы с ценами на крупный рогатый скот в Псковской губернии в 1881 году. Соответствующая запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Цены на животных в 19 веке можно отыскать в сведениях о количестве скота в Псковской губернии за 1881 год. В материалах приводится стоимость коров и лошадей, а также сена и соломы в Новоржевском уезде (ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 27). Суммы в то время зависели от времени года. Так, за крупный рогатый скот пришлось бы отдать от 13 до 19 рублей, а за лошадь - от 25 до 30 рублей.

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Кроме того, другой документ датируется сентябрем 1792 года (ГАПО. Ф.596 Оп.1 Д.423 . Л. 5). Это прошение соляного пристава из Гдова Ивана Трунова о взыскании денег с крестьян Василия Гаврилова и Якова Егорова за корову, которую во время выпаса съели дикие звери. В документе указывается требуемая сумма – 14 рублей. Можно сделать вывод, что цены на скот в Псковской губернии с конца 18 века до конца 19 века изменились незначительно, отметили в архиве.