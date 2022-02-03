Общество

Вырубку деревьев на улице Яна Фабрициуса компенсируют новыми посадками

Вырубку деревьев в связи с капитальным ремонтом на улице Яна Фабрициуса в Пскове компенсируют новыми посадками зеленых насаждений. Об этом в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Некоторое количество деревьев будет снесено, но зеленые насаждения вдоль домов останутся нетронутыми. К сожалению, часть из них около дороги придется убрать. Но мы будем совершать компенсационные посадки», - отметил сити-менеджер.

Так, по его словам, вдоль дороги посадят кусты, которые не будут препятствовать безопасности дорожного движения, пешеходов и автомобилей.

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«Один из приоритетов работы городской администрации - восстановление зеленой зоны и зеленых насаждений. Поэтому не стоит опасаться», - подчеркнул глава администрации.

Напомним, с 8 февраля начнется капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса между улицами Металлистов и Вокзальной. Движение транспорта ограничат до 31 декабря.