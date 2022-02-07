Общество

Псковичей просят рассказать о сленге местной молодежи для всероссийского проекта

Проект «Послушай незнакомца», при помощи которого планируется составить интерактивную карту молодежного сленга, запустили в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом Псковской области.

Проект реализуют на платформе «Другое дело». Россияне соберут там интересные фразы, которыми пользуются молодые люди в их регионе. Присоединиться к проекту предлагают и жителям Псковской области. За одну загруженную на сайт фразу можно получить 400 баллов, а их предлагается обменять на подарки.

Добавить фразы в проект «Послушай незнакомца» можно по ссылке.