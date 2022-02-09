Общество

Псковичей предупреждают об опасности выхода на лед из-за оттепели

Установившаяся на территории Псковской области оттепель будет способствовать потере льдом прочности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве напомнили, что температура воздуха в настоящее время на 3-5 градусов выше климатической нормы, максимальные температуры достигают от +1 до +3°С. Согласно среднесрочному прогнозу, такой характер погоды сохранится в ближайшие 7-10 дней. Будут преобладать осадки смешанного типа в виде дождя и мокрого снега.

«Все это будет способствовать потере льдом прочности, в особенности на реках, где есть течение. Так, на реке Великой, в районе населенных пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы, жилого комплекса "Видный", в устье реки Великой, до выхода в Псковское озеро, ледовое покрытие неустойчивое, лед имеет пористую структуру, под влиянием дождей его толщина уменьшилась и составляет не более 5-7 см. В таких условиях выход на лед водоема становится опасным!» - рассказали в пресс-службе.

На Псковском и Чудском озерах структура льда твердая, кристаллическая, его толщина позволяет безопасный выход на водоемы, подчеркнули в МЧС.

«Граждане, выходящие на тонкий лед должны понимать, что попав в ледяную воду, придется рассчитывать только на свои силы, поскольку, если даже удалось вызвать на помощь аварийно-спасательные службы, надо учитывать время их прибытия и развертывания», - продолжили в пресс-службе.